Женщинам хотят восстановить право на заслуженную пенсию

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, с соответствующей инициативой выступили народные депутаты.

В частности, Верховная Рада рассмотрит возможность восстановления права на заслуженную пенсию для украинок.

Об этом говорится в повестке дня заседаний комитетов, которая опубликована на официальном портале парламента.



В документе сказано, что рассмотрение законопроекта запланировано на сегодня, 15 апреля.

"Предварительное рассмотрение законопроектов: о целесообразности включения в повестку дня сессии проекта закона о внесении изменений в раздел XV "Заключительные положения" ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно обеспечения восстановления права женщин на заслуженную пенсию (г.№3069, н.д. Т.Батенко и др.)", - говорится в повестке дня профильного комитета.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине уже стартовали выплаты надбавок к пенсиям. Так, Пенсионный фонд начал выплату компенсации к пенсии за апрель тем гражаднам Украины, которым более 80 лет. Они могут получить до 500 гривень. Были перечислены выплаты работающим льготникам.

Отметим, выплачивать компенсации за апрель начали 7 апреля тем пенсионерам, у кого дата выплаты до 7 числа включительно. Другие льготники старше 80 лет получат дополнительные деньги тогда, когда им предет пенсия за текущий месяц.

Также мы рассказывали, что пенсионеры могут остаться без выплат. Это связано с тем, что льготники, выходя на заслуженный отдых, скрывают от Пенсионного фонда дополнительный источник дохода, после чего им могут отменить индексацию.

Напомним, в Кабмине сделали важное заявление о пенсиях украинцев: кого коснется.

Как сообщала Politeka, перерасчет пенсий в Украине из-за карантина: "деньги перечислят тем, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам раскрыли, как будут начислять пенсии в условиях карантина.