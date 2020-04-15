Українці в подиві від сервісу державного Приватбанку

Новий негативний відгук був опублікований на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, він намагався перерахувати на картку дружини 500 гривень, але ПриватБанк заблокував платіж і гроші зависли в системі.

"Дзвоню, починають задавати питання, я це чи не я, кому перераховуються гроші, дружина вас особисто попросила перерахувати або по телефону, запитував у мене хтось пін-код, де я живу, коли народився і де, де працював коли відкривалася карта, юридична адреса організації, коли відкривався рахунок, де працюю зараз, кодове слово, скільки мені повних років, ну і ще пару питань. До речі номер паспорта або карт не питали. Ну і потім — перевірку ви не пройшли, всі карти (3, в тому числі голд і валютна) заблоковані, вам необхідно прибути з паспортом у відділення", - поскаржився він.

Клієнт в подиві, чому ПриватБанк визнав цей платіж підозрілим і не розуміє, чому банк піддає небезпеки українців, змушуючи їх йти у відділення.

"загалом, звичайно, через цю ситуацію я не пропаду, але от хто придумав таку хрінь в приваті, з походом у відділення в режим карантину. До речі, заходив в Приват як завжди зі свого комп'ютера, з постійним паролем, дзвонив зі свого телефону, прив'язаного до рахунків, так мене по телефону там відразу і дізналися. Після закінчення карантину, звичайно ж, я закрию свої рахунки в приваті, чого і Вам всім рекомендую", - резюмував клієнт у своєму негативному відкликання.

"Нам шкода, що Ви відчули незручності. Дозвольте пояснити, що Банк піклується про збереження коштів наших клієнтів. Для цього у нас працює комплекс технічних і програмних засобів, які спрямовані на захист Ваших грошей. Ми звернулися до Вас в особистих повідомленнях, щоб детальніше розглянути Ваш випадок і вирішити виниклі питання", - відреагував на скаргу представник банку.

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