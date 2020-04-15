Украинцы в недоумении от сервиса государственного ПриватБанка

Новый негативный отзыв был опубликован на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, он пытался перечислить на карту жены 500 гривен, но ПриватБанк заблокировал платеж и деньги повисли в системе.

"Звоню, начинают задавать вопросы, я это или не я, кому перечисляются деньги, жена вас попросила лично перечислить или по телефону, запрашивал ли у меня кто-то пин код, где я живу, когда родился и где, где работал когда открывалась карта, юридический адрес организации когда открывался счет, где работаю сейчас, кодовое слово, сколько мне полных лет, ну и еще пару вопросов. Кстати номер паспорта или карт не спрашивали. Ну и потом — проверку вы не прошли, все карты (3, в том числе голд и валютная) заблокированы, вам необходимо прибыть с паспортом в отделение", - пожаловался он.

Клиент в недоумении, почему ПриватБанк счел этот платеж подозрительным и не понимает, почему банк подвергает опасности украинцев, заставляя их идти в отделение.

"В общем, конечно, из-за данной ситуации я не пропаду, но вот кто придумал такую хрень в привате, с походом в отделение в режим карантина. Кстати, заходил в Приват как всегда со своего компьютера, с постоянным паролем, звонил со своего телефона, привязанного к счетам, да меня по телефону там сразу и узнали. После окончания карантина, конечно же, я закрою свои счета в привате, чего и Вам всем рекомендую", - резюмировал клиент в своем негативном отзыве.

"Нам жаль, что Вы почувствовали неудобства. Позвольте объяснить, что Банк заботится о сохранении средств наших клиентов. Для этого у нас работает комплекс технических и программных средств, которые направлены на защиту Ваших денег. Мы обратились к Вам в личных сообщениях, чтобы подробнее рассмотреть Ваш случай и решить возникшие вопросы", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, переполох в ПриватБанке, платежи не проходят: экстренное заявление.

Как сообщала Politeka, обнуление карт украинцев и новые условия кредитования: ПриватБанк объяснил, что происходит.

Также Politeka писала о массовой блокировке счетов и начислении "левых" долгов: ПриватБанк предупредил украинцев.