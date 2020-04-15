Курс валют напередодні Великодня здивує всіх своєю стабільністю, долару і євро покажуть їх місце

Про це розповів член Ради НБУ Віталій Шапран, передає «24 канал».

«Традиційно на свята курс гривні дещо зміцнюється на готівковому ринку. Думаю, що в поточній ситуації курс залишиться більш-менш стабільною, а маржа між купівлею і продажем долара скоротиться», - зазначив він.

За словами експерта Forex Club Андрія Шевчишина, долар утримається в межах 27 грн за долар.

«Імовірно, у найближчій перспективі гривня підійде впритул до показника 27 грн за долар», - уточнив він.

А ось аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб стверджує, що гривня може пробити психологічну позначку і зупинитися в межах 26,9 грн за банкноту.

До цього ми писали, що протягом найближчого тижня очікуються кардинальні зміни з курсом валют в Україні.

Так, аналітик Вадим Иосуб розповів, що в найближчу тиждень очікується зниження курсу долара до гривні.

За його словами, через тиждень долар може торгуватися на міжбанку близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

"Це пов'язано з тим, що імпортери випереджаючими темпами знижують свою економічну активність. На цьому тлі НБУ перейшов від продажу до купівлі валюти для поповнення резервів", - додав він.

За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,2%.

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