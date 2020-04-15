Курс валют в преддверии Пасхи удивит всех своей стабильностью, доллару и евро покажут их место

Об этом рассказал член Совета НБУ Виталий Шапран, передает «24 канал».

«Традиционно на праздники курс гривны несколько укрепляется на наличном рынке. Думаю, что в текущей ситуации курс останется более или менее стабильным, а маржа между покупкой и продажей доллара сократится», - отметил он.

По словам эксперта Forex Club Андрея Шевчишина, доллар удержится в пределах 27 грн за доллар.

«Вероятно, в ближайшей перспективе гривна подойдет впритык к показателю 27 грн за доллар», - уточнил он.

А вот аналитик «Альпари» Вадим Иосуб утверждает, что гривна может пробить психологическую отметку и остановиться в пределах 26,9 грн за банкноту.

До этого мы писали, что в течение ближайшей недели ожидаются кардинальные изменения с курсом валют в Украине.

Так, аналитик Вадим Иосуб рассказал, что в ближаюшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне.

По его словам, через неделю доллар может торговаться на межбанке около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

"Это связано с тем, что импортеры опережающими темпами снижают свою экономическую активность. На этом фоне НБУ перешел от продажи к покупке валюты для пополнения резервов", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%.

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Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.