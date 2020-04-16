ПриватБанк почав без попередження знімати гроші з карток клієнтів

Про це на сайті «Мінфін» розповів українець на ім'я Олексій. За його словами, з такою проблемою зіткнувся вперше за 10 років використання послуг банку.

За словами Олексія, з його карти без попередження було знято гроші.

«Свавілля…Забрали гроші без попередження…10 років. Клієнт банку. Зняли гроші в рахунок погашення кредитного ліміту на картці не попередивши??? На питання чому? Промичали…», - написав українець.

Він вирішив цю проблему радикальним чином: зібрався закрити ліміт і відмовитися від послуг банку.

Відзначимо, що представники Приватбанку відповіли на скаргу клієнта. Вони підкреслили, що банк індивідуально визначає розмір кредитного ліміту для кожного клієнта з урахуванням різних факторів.

«При прийнятті Банком рішення про збільшення кредитного ліміту, Ви будете повідомлені додатково», - додали представники банку.

Раніше ми повідомляли про те, що шахраї взялися за месенджери, в яких вони розсилають фейкові повідомлення від особи співробітників Приватбанку.

Українці стали отримувати повідомлення про те, що їм нібито призначена фінансова допомога "в рамках державної програми з указом президента". При спілкуванні з клієнтами Приватбанку вони намагалися отримати конфіденційні дані банківської картки, з допомогою яких могли отримати доступ до рахунку клієнта Приватбанку.

В Приватбанку закликали українців ігнорувати подібні розсилки і ні при яких умовах не повідомляти "співробітникам банку" особисті дані, за допомогою яких зловмисники можуть отримати доступ до рахунків.

Нагадаємо, списання коштів і масове блокування карт: ПриватБанк звернувся до українців з новою заявою.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк нараховує "ліві" відсотки, указ президента не перешкода.

Також Politeka писала, що ПриватБанк терміново звернувся до українців: "Даємо кожному по 800 гривень".