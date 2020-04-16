ПриватБанк почав без попередження знімати гроші з карток клієнтів
Про це на сайті «Мінфін» розповів українець на ім'я Олексій. За його словами, з такою проблемою зіткнувся вперше за 10 років використання послуг банку.
За словами Олексія, з його карти без попередження було знято гроші.
«Свавілля…Забрали гроші без попередження…10 років. Клієнт банку. Зняли гроші в рахунок погашення кредитного ліміту на картці не попередивши??? На питання чому? Промичали…», - написав українець.
Він вирішив цю проблему радикальним чином: зібрався закрити ліміт і відмовитися від послуг банку.
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Відзначимо, що представники Приватбанку відповіли на скаргу клієнта. Вони підкреслили, що банк індивідуально визначає розмір кредитного ліміту для кожного клієнта з урахуванням різних факторів.
«При прийнятті Банком рішення про збільшення кредитного ліміту, Ви будете повідомлені додатково», - додали представники банку.
Раніше ми повідомляли про те, що шахраї взялися за месенджери, в яких вони розсилають фейкові повідомлення від особи співробітників Приватбанку.
Українці стали отримувати повідомлення про те, що їм нібито призначена фінансова допомога "в рамках державної програми з указом президента". При спілкуванні з клієнтами Приватбанку вони намагалися отримати конфіденційні дані банківської картки, з допомогою яких могли отримати доступ до рахунку клієнта Приватбанку.
В Приватбанку закликали українців ігнорувати подібні розсилки і ні при яких умовах не повідомляти "співробітникам банку" особисті дані, за допомогою яких зловмисники можуть отримати доступ до рахунків.
Нагадаємо, списання коштів і масове блокування карт: ПриватБанк звернувся до українців з новою заявою.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк нараховує "ліві" відсотки, указ президента не перешкода.
Також Politeka писала, що ПриватБанк терміново звернувся до українців: "Даємо кожному по 800 гривень".