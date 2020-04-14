Действия национализированного ПриватБанка вызывают целый ряд вопросов у клиентов

О новом вопиющем инциденте на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, ПриватБанк игнорирует указ президента Владимира Зеленского о введении кредитных каникул на время карантина.

"У моей мамы кредит у ПриватБанка, работала с ним более 10 лет, но на момент карантина позвонили из Привата и в грубой форме потрбовали оплату. Дали неделю, что бы оплатить, иначе за не уплату насчитают проценты. Как быть в этой ситуации, если был указ президента про кредитные каникулы, но все равно идут проценты?", - задалась она вопросом.

Сотрудник ПриватБанка отбросил все обвинения и напомнил клиентке, как во время карантина банковские учреждения насчитывают проценты.

"Позвольте отметить, что банк не проводит начисления пени и штрафов. Вы можете ознакомиться с информацией о списании в выписке по карте Универсальная и убедиться, что списание произошло без дополнительных процентов... Если клиент не вносит обязательный платеж, это считается нарушением обязательств по договору. Кредит будет считаться просроченным. Но банк не будет осуществлять дополнительных начислений за просрочку в 31.05.2020", - ответил в комментариях представитель национализированного банка.

Напомним, переполох в ПриватБанке, платежи не проходят: экстренное заявление.

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