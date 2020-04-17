Курс валют в Україні 17 квітня здивує всіх, гривня змусить долар і євро мінімально прогнутися під власною вагою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Сто доларів обійдуться вам в 2720,22 гривні, хоча днем раніше регулятор встановив їх вартість на рівні 2722,19 грн (-1,97).

Схожа ситуація спостерігатиметься і з курсом євро: за сто євро доведеться віддати 2963,41 грн. Днем раніше показник був на рівні 2963,51 (-0,9).

Також у Національному банку розповіли, що до середини минулого дня долар торгувався по 27,2236 грн.

Як повідомлялося раніше, курс валют напередодні Великодня здивує всіх своєю стабільністю, долара і євро покажуть це місце.

Про це розповів член Ради НБУ Віталій Шапран.

«Традиційно на свята курс гривні дещо зміцнюється на готівковому ринку. Думаю, що в поточній ситуації курс залишиться більш-менш стабільною, а маржа між купівлею і продажем долара скоротиться», - зазначив він.

За словами експерта Forex Club Андрія Шевчишина, долар утримається в межах 27 грн за долар.

«Імовірно, у найближчій перспективі гривня підійде впритул до показника 27 грн за долар», - уточнив він.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.