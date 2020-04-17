Курс валют в Украине 17 апреля удивит всех, гривна заставит доллар и евро минимально прогнуться под собственным весом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Сто долларов обойдутся вам в 2720,22 гривны, хотя днем ранее регулятор установил их стоимость на уровне 2722,19 грн (-1,97).

Похожая ситуация будет наблюдаться и с курсом евро: за сто евро придется отдать 2963,41 грн. Днем ранее показатель был на уровне 2963,51 (-0,9).

Также в Национальном банке рассказали, что к средине прошлого дня доллар торговался по 27,2236 грн.

Как сообщалось ранее, курс валют в преддверии Пасхи удивит всех своей стабильностью, доллару и евро покажут их место.

Об этом рассказал член Совета НБУ Виталий Шапран.

«Традиционно на праздники курс гривны несколько укрепляется на наличном рынке. Думаю, что в текущей ситуации курс останется более или менее стабильным, а маржа между покупкой и продажей доллара сократится», - отметил он.

По словам эксперта Forex Club Андрея Шевчишина, доллар удержится в пределах 27 грн за доллар.

«Вероятно, в ближайшей перспективе гривна подойдет впритык к показателю 27 грн за доллар», - уточнил он.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.