Для порятунку національної валюти у влади залишилося тільки два виходи

Про це у своїй статті написав фінансист Олексій Гончаров, передає Главред.

За його словами, українська економіка дуже слабка, тому у нас немає суб'єктивних факторів, які б могли впливати на стабільність гривні.

"Зазначу, що МВФ прогнозує падіння ВВП України в 7,7%, хоча ще уряд Гончарука допускав зростання в 3%. І так як зараз через карантин продовжує активно зупинятися промисловість, то я допускаю падіння не тільки в 7,7% (5% з яких ми можемо побачити вже до кінця цього кварталу), але і у всі 18% до кінця року", - попередив експерт.

Гончаров не сумнівається, що ситуацію нормалізує меморандум з МВФ, інакше українці ризикують побачити курс долара по 40 грн/$.

"В іншому випадку, нам доведеться оголошувати дефолт, так як якщо відтік капіталу у зв'язку з виходом нерезидентів із ОВДП продовжиться на колишньому рівні, і ми не отримаємо тих десяти мільярдів від МВФ, то, природно, гривню вже буде неможливо утримувати... Уряду вже скоро доведеться вибирати з двох варіантів – або включати друкарський верстат і розганяти інфляцію, або продовжувати утримувати гривню штучно. Однак останнє необоротно приведе Україну до дефолту, причому не тільки на національному, але і до дефолту окремих ключових підприємств країни", - попередив аналітик українців.

Експерт також додав, що для зниження навантаження за зовнішніми боргами можна довести курс долара до позначки в 30 гривень вже в травні.

"Звичайно, є і третій шлях – провести переговори з МВФ про реструктуризацію боргів. Для України, воюючої країни в розпал кризи, це було б правильним рішенням, оскільки саме в цьому році нам потрібно віддавати борги, на погашення яких за фактом підуть всі доходи держбюджету", - резюмував Гончаров у своїй статті.

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