Після свят курс валют в Україні чекає різкий обвал

Про те, яким буде курс валюти в Україні на Великдень, 19 квітня, і після свята, повідомив Національний банк України. Як відомо, 19 і 20 квітня банки в Україні не працюватимуть у зв'язку з Великоднем. У зв'язку з цим, курс валюти на з 18 по 21 квітня збережеться незмінним: цифри будуть такими ж, як і 17 квітня.

Таким чином, курс долара складе 27,20 грн/долар, а курс євро – 29,63 грн/євро.

Втім, вже після святкових днів цифри в обмінниках різко зміняться. У вівторок, 21 квітня, долар і євро чекає невеликий обвал. Курс американської валюти подешевшає на 13 копійок і становитиме 27,07 грн/долар. Євро опуститься вниз на 21 копійку до позначки в 29,42 грн/євро.

Відзначимо, що в останні тижні курс валют постійно змінюється зі змінними результатами, але в основному гривня зміцнюється по відношенню до долара і євро.

Раніше ми писали про те, що курс долара в Україні різко підскочить тільки під кінець року.

До відповідних висновків прийшли співробітники міністерств і приватних компаній країни в прогнозі «Україна в 2020-2021 роках: наслідки пандемії». Так, за їхніми підрахунками, в середньому курс американської валюти в Україні в цьому році складе 28,85 грн/долар, однак під кінець року він зросте до 29,5 грн/долар.

Курс долара потім продовжить рости і в 2021 році, піднявшись до 30 грн/долар на початку року і 30,75 грн/долар – під кінець року. Експерти відзначають, що зростання курсу валюти буде викликаний «девальваційними процесами».

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