После праздников курс валют в Украине ждет резкий обвал

О том, каким будет курс валюты в Украине на Пасху, 19 апреля, и после праздника, сообщил Национальный банк Украины. Как известно, 19 и 20 апреля банки в Украине не будут работать в связи с Пасхой. В связи с этим, курс валюты на с 18 по 21 апреля сохранится неизменным: цифры будут такими же, как и 17 апреля.

Таким образом, курс доллара составит 27,20 грн/доллар, а курс евро – 29,63 грн/евро.

Впрочем, уже после праздничных дней цифры в обменниках резко изменятся. Во вторник, 21 апреля, доллар и евро ждет небольшой обвал. Курс американской валюты подешевеет на 13 копеек и составит 27,07 грн/доллар. Евро опустится вниз на 21 копейку до отметки в 29,42 грн/евро.

Отметим, что в последние недели курс валют постоянно меняется с переменными результатами, но в основном гривна укрепляется по отношению к доллару и евро.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в Украине резко подскочит только под конец года.

К соответствующим выводам пришли сотрудники министерств и частных компаний страны в прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии». Так, по их подсчетам, в среднем курс американской валюты в Украине в этом году составит 28,85 грн/доллар, однако под конец года он вырастет до 29,5 грн/доллар.

Курс доллара затем продолжит расти и в 2021 году, поднявшись до 30 грн/доллар в начале года и 30,75 грн/доллар – под конец года. Эксперты отмечают, что рост курса валюты будет вызван «девальвационными процессами».

Напомним, доллар летит в пропасть, курс валют после Пасхи резко изменится: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, курс доллара и цены резко изменятся, в Минэкономики предупредили украинцев.

Также Politeka писала, что валютный обвал неизбежен, эксперт назвал три пути спасения.