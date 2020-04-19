Державний ПриватБанк не зацікавлений у вирішенні проблем своїх клієнтів

Відповідний негативний відгук на порталі Мінфін опублікувала клієнтка.

Вона розповіла, що проблеми почалися після того, як її мама звернулася в ПриватБанк для перевипуску картки.

"У листопаді 2019 року моя мама перевипустила картку Приватбанку (прошу зауважити, в банку ця процедура зайняла близько 2 годин, хоча зазвичай це справа кількох хвилин). Коли нарешті карту перевипустили моя мама пішла додому, а на наступний день хотіла зняти гроші, але їх там уже не було. Вона звернулася в банк, на що співробітники відповіли, що вона сама винна або її знайомі зняли гроші", - обурюється клієнтка.

За словами клієнтки, гроші з картки її мами дійсно зняла якась жінка, але її особу так і не встановили.

"Вона звернулася в поліцію, з'ясували, що гроші знімала дійсно не вона, а інша жінка, але не вдалося з'ясувати її особистість. ПриватБанк всіляко відмовляється, мовляв ваші проблеми, все одно доведеться платити. І за весь цей період до всього ще нарахували відсотки (гроші з кредитныой карти «Універсальна»)", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Добрий день! Ми звернулися до Вас приватним повідомленням для того, щоб мати можливість детально перевірити інформацію щодо ситуації, яка сталася", - мляво відреагував на скаргу представник банку.

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