Карантин в Україні спровокує різкий обвал заробітних плат, який відчують всі

Про це повідомляють економічні експерти, передає «Сегодня».

Так, економіст Олег Пендзин прогнозує різкий обвал зарплат більше ніж на 12%. Причиною цього стане простої виробництва через карантин.

В той же час економічний експерт Андрій Шевчишин стверджує, що номінально зарплата українців може навіть зрости. Однак з-за того, що підприємці сплачують 2/3, люди отримають на руки менше покладеного – у межах восьми тисяч гривень.

Схожу думку висловив і кономист Андрій Забловський.

«Зниження середньомісячної заробітної плати пов'язано із зупинкою багатьох підприємств, падінням доходів компаній у період карантину, зростаючим безробіттям і зростанням боргів по зарплаті», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, експерти вважають, що, незважаючи на карантин, мінімальна зарплата в Україні у 2020 році зросте.

Про це йдеться в новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, який опублікували в Міністерстві економіки. Згідно з прогнозом, у 2021 році середньорічна мінімальна зарплата зросте більш ніж на 400 гривень і складе 5134 гривень. Станом на квітень 2020 року, середньорічна мінімалка по Україні становить 4723 гривень. Тобто, зростання мінімалки варто очікувати в найближчий рік.

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