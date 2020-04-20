ПриватБанк відзначився новим обнуленням рахунків українців

Клієнт банку розповів про те, як йому ні з того ні з сього обнулили кредитний ліміт, при цьому залишивши борг. Про це він написав у відгуку на сайті «Мінфін». За словами українця, раніше ПриватБанк вже блокував його рахунок, однак у цей раз у банку пішли далі.

Клієнту банку обнулили кредитний ліміт на 50 тисяч гривень.

«Прострочок не було, і депозити в приваті були. Просто взяли і обнулили. На запитання, на якій підставі оператор просто відморозився. Типу підтвердити документи потрібно більше інформації і т. д. Скинув їм документи закордонний паспорт, техпаспорт на авто, права. Оператор написав типу так не приймає, потрібно йти у відділення. В яке відділення? Період карантину!», - обурився чоловік.

При цьому, незважаючи на обнулення кредиту українцю залишили борг у 30 тисяч гривень. Чоловік уточнив, що якщо зараз погасить цю суму, то залишиться без грошей та ліміт буде обнулений. Коли він попросив перевести цю суму в розстрочку на 6 місяців, йому відмовили.

«Це просто шахрайство! Коли все стоїть через карантин, обнулити ліміти, а потім нараховувати відсотки і пені!», - заявив українець.

У свою чергу, в Приватбанку відповіли, що банк призначає розмір кредитного ліміту для кожного клієнта «з урахуванням різних факторів». Серед них: кредитна історія в Приватбанку і у зовнішньому бюро кредитних історій; розмір доходів клієнта; наявність депозитів, поточних рахунків, платежів, інших продуктів Приватбанку; надання клієнтом довідки про заробітну плату, виписки з зарплатної картки іншого банку і т. д; наявність закордонного паспорта, автомобіля і ін.

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