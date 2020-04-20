У карантина будуть свої наслідки

Кожен п'ятий власник малого бізнесу планує закривати справу через карантин, а більше 30% підприємців – звільняти людей

Про це стало відомо з дослідження Європейської Бізнес Асоціації. Згідно з опитуванням, яке провела ЄБА серед представників малого та мікробізнесу, близько 18% власників готуються закритися. При цьому 75% бізнесменів втратили до 75% доходів під час карантину.

Як відомо, малий бізнес – це основа середнього класу і ознака прогресивної економіки. На малий бізнес приходиться дуже велика кількість робочих місць. Нині ж близько третини робочих місць знаходяться під загрозою, так як 31% опитаних заявили про намір зменшити кількість працівників на своїх підприємствах. Ще 21% поки не визначився.

Крім цього, постраждає і зарплата людей, які працюють в невеликих компаніях. 41% власників малого бізнесу заявили, що адаптують заробітну плату своїх працівників. Тобто, скоротять.

На даний момент малий бізнес найбільше турбує невизначеність, адже досі невідомо, як довго їм доведеться виживати в умовах карантину. Тоді як доходи у багатьох компаній істотно зменшилися, витрати залишилися практично незмінними. Довго так власники малого бізнесу не протягнуть.

Варто зазначити, що опитування проводилося з 24 по 30 березня 2020 року. Коли карантин продовжили до кінця квітня, ситуація у підприємств тільки погіршилася.

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