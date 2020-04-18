Українським пенсіонерам можуть урізати пенсію через разові підробітки

Про це повідомляє «Сьогодні» з посиланням на розповідь киянки Тамари Аториної. Пенсіонерка зі столиці кілька разів брала участь у зйомках телешоу в якості кіномассовки. Однак, додатковий заробіток приніс більше проблем, ніж могла подумати жінка.

За словами Тамари, вона брала участь у зйомках двох до 2019 і 2018 році. За одну з них вона отримала 800 грн, а за другу – 500 грн. При цьому вже в кінці року жінку чекав неприємний сюрприз: розмір її пенсії зменшився спочатку на 200, потім на 400, а потім і на всі 900 грн.

Пенсіонерка спробувала розібратися в тому, що сталося, але відповідь Пенсійного фонду її неприємно здивувала.

«Мені вони сказали: "Ось Вви нам надіслали інформацію, що ви працюєте". Я принесла їм трудову книжку, що я не працюю вже з 2010 року», - розповіла Тамара.

Проте у Фонді заявили, що цих доказів недостатньо. Пенсіонерці довелося просити акти наданих послуг у організаторів зйомок, щоб прояснити ситуацію.

Самі ж представники Фонду пояснили, що не знижували пенсію жінки, а тільки відняли індексацію, яку доплачували протягом двох років. За законом Тамара повинна була попередити Пенсійний фонд про разову підроботку. В такому випадку її б не визнавали працюючою. Про це розповіла адвокат Тетяна Романцова.

«Якщо пенсіонер дізнається, що буде десь брати участь, він зобов'язаний протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд у тому, що будуть обставини, які змінюють статус пенсіонера. Пенсійний фонд в цьому випадку правильно вчинив», - підкреслила вона.

Тепер Тамара не буде отримувати доплату, поки уряд заново не проіндексує пенсії.

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