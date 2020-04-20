Українські лікарі, вимушені вже другий місяць працювати в авральному режимі через пандемію, в квітні отримали зарплату менше, ніж до карантину

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав лікар інфекціоніст з київського КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дмитро Лукаш. Він нагадав про те, що влада обіцяла підвищити зарплати лікарям у зв'язку з пандемією, проте замість цього в квітні медики отримали тільки аванс, який виявився ще менше, ніж раніше.

Так, розмір авансу самого Лукаша склав 1 910 гривень.

«Ось який мій аванс у лікаря-інфекціоніста, просто немає слів... Як ви думаєте, Михайло Raduckij, Iryna Sysoenko? Один інфекціоніст по території на місяць. Диспансерна група ВІЛ-інфікованих одна з найбільших у Києві, регулярний потік пацієнтів. Зарплата буде меншою, ніж була до цього, спасибі за увагу!», - обурився медик.

В коментарях під постом з'явилися і інші медики, які зіткнулися з такою ж проблемою.

«У мене в інфекційній лікарні аванс теж захмарний (аж 1 800 грн.). От цікаво, що буде в кінці місяця», - написав Андрій Алферов з Херсона.

«Це приниження ...мені 1500 дали йдемо на зменшення», «Нам в цьому місяці навіть аванс не дали в обл. тубі, оскільки багато людей на звільнення написало і всі гроші пішли на виплати їм, а на зарплати тим, хто залишився не вистачило. І так, оклад гір. фтизіатра тепер теж мінімалка, без шкідливих та мед. Стажу», «Це другий етап медреформи. Фахівці не потрібні. Нам дали по 1700 авансу», - пишуть інші лікарі.

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