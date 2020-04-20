Індексацію пенсій на 11% в Україні проведуть у травні, однак після цього виплати зростуть не у всіх

Очікується, що в травні надбавку отримають близько 10,2 з 11,4 млн українців. Підвищення не загрожує тим, хто вже зараз отримує доплати.

Також важливо відзначити, що на 11% будуть підвищувати розрахунковий розмір пенсії (те, що заробили), а не ту виплату, яку пенсіонери отримують на руки. Тим, у кого вже зараз з урахуванням усіх надбавок пенсія вище розрахункової більш ніж на 11%, після індексації виплати не стануть вище.

Індексація не вплине на розмір пенсії у таких випадках:

- якщо фактичний розмір пенсії вище, ніж розрахунковий;

- якщо пенсію отримують за "спеціальним" умов.

Додамо також, що в середньому після індексації пенсії зростуть на 260 грн. Мінімальну виплату для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать до 2100 грн.

Зазначимо, що індексацію на 11% повинні були провести ще в березні. Принаймні, так було роком раніше. Однак, у 2020 році в бюджеті гроші на індексацію не заклали, тому підвищення відбудеться тільки в травні.

Зазначимо, українським пенсіонерам можуть урізати пенсію за разових підробітків. Щоб не постраждати, в таких випадках потрібно обов'язково попереджати Пенсійний фонд. Інакше пенсіонера можуть визнати працевлаштованим, і позбавити індексації за кілька років.

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