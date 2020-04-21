Державна служба фінансового моніторингу України в умовах епідемії вживає посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Так, протягом I кварталу 2020 року Держфінмоніторингом підготовлено 239 матеріалів (з них 95 узагальнених матеріалів та 144 додаткових узагальнених матеріалів).

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 14,8 млрд гривень.

Держфінмоніторингом приділяється особлива увага щодо розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна.

Так, протягом i кварталу 2020 року Держфінмоніторингом направлено в правоохоронні органи 47 матеріалів (4 узагальнені матеріали та 43 додаткових узагальнених матеріалів).

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 161,4 млн гривень.

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, протягом 1 кварталу 2020 року Держфінмоніторингом направлено в правоохоронні органи 18 матеріалів (з них – 7 узагальнених матеріалів та 11 додаткових узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.

Також, в 1 кварталі 2020 року Держфінмоніторингом проведено та оприлюднено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».

Нагадаємо, Держфінмоніторинг накрив сотні злочинних джерел доходів: "тероризм, корупція і чорний нал".

Як повідомляла Politeka, голова Держфінмоніторингу оцінив заходи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в Україні.

Також Politeka писала, як в Україні борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму: з'явився звіт Держфінмоніторингу.