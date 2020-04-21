Стало відомо, до якого курсу долара слід готуватися українцям
Про це пише Сьогодні.
Незважаючи на те, що США в умовах пандемії запустили на повну потужність друкований верстат, наслідки цього ще не проявлись в Україні.
Тому, як прогнозують експерти, на поточному тижні курс долара не буде зростати.
Похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником: «Я ж не вічний», фото
Сюрприз в обмінниках, урізання зарплат і продовження карантину – головне за ніч
Трагедія трапилася в Олі Полякової, загиблі лежать прямо на ганку: "О Боже, як шкода"
Племінниця Софії Ротару зняла ліфчик і посвітила "персиками" на камеру: аж очі розбігаються
За словами аналітика Олега Пендзина, він взагалі не чекає істотних змін курсу національної валюти на укороченому через свята чотириденному робочому тижні.
"Ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, просто не встигне розвернутися, тим більше що вона через карантин і так впала в рази. Тому курс готівкового продажу залишиться в коридорі 27-27,5 грн приблизно посередині. Але в цілому інфляційний тренд нікуди не зник. Тим більше, що Кабмін для виконання бюджету запропонував послабити гривню до 29,5 грн/долар, а за фактом поки маємо 27,5", - охвучил Пендзин свій прогноз.
Інший експерт Андрій Шевчишин також упевнений, що на укороченому тижні нинішня стабільна ситуація збережеться.
"Загальну активність готівкового ринку стримують карантинні заходи і падіння ділової активності. Ймовірно, на наступному тижні гривня буде коливатися в діапазоні 27-27,5 за долар, більш того – курс може навіть спуститися ближче до 27", – додав він у коментарі журналістам.
Аналітик Олександр Охріменко також заявив, що коливань курсу не буде і назвав умови для обвалу національної валюти.
"Ризикну спрогнозувати, що стабільність продовжиться і далі, аж до відміни карантину, курс продовжить перебувати в коридорі 27-27,5 грн/долар. Тим більше, що попереду нова низка свят. Але за умови, що уряд прийме адекватні заходи для скасування карантину: запустить транспорт, дозволить нормально працювати бізнесу і так далі. Якщо економіка не почне нормально працювати, то курс може обвалитися", - підкреслив він у спілкуванні з журналістами.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.