Стало відомо, до якого курсу долара слід готуватися українцям

Про це пише Сьогодні.

Незважаючи на те, що США в умовах пандемії запустили на повну потужність друкований верстат, наслідки цього ще не проявлись в Україні.

Тому, як прогнозують експерти, на поточному тижні курс долара не буде зростати.

За словами аналітика Олега Пендзина, він взагалі не чекає істотних змін курсу національної валюти на укороченому через свята чотириденному робочому тижні.

"Ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, просто не встигне розвернутися, тим більше що вона через карантин і так впала в рази. Тому курс готівкового продажу залишиться в коридорі 27-27,5 грн приблизно посередині. Але в цілому інфляційний тренд нікуди не зник. Тим більше, що Кабмін для виконання бюджету запропонував послабити гривню до 29,5 грн/долар, а за фактом поки маємо 27,5", - охвучил Пендзин свій прогноз.

Інший експерт Андрій Шевчишин також упевнений, що на укороченому тижні нинішня стабільна ситуація збережеться.

"Загальну активність готівкового ринку стримують карантинні заходи і падіння ділової активності. Ймовірно, на наступному тижні гривня буде коливатися в діапазоні 27-27,5 за долар, більш того – курс може навіть спуститися ближче до 27", – додав він у коментарі журналістам.

Аналітик Олександр Охріменко також заявив, що коливань курсу не буде і назвав умови для обвалу національної валюти.

"Ризикну спрогнозувати, що стабільність продовжиться і далі, аж до відміни карантину, курс продовжить перебувати в коридорі 27-27,5 грн/долар. Тим більше, що попереду нова низка свят. Але за умови, що уряд прийме адекватні заходи для скасування карантину: запустить транспорт, дозволить нормально працювати бізнесу і так далі. Якщо економіка не почне нормально працювати, то курс може обвалитися", - підкреслив він у спілкуванні з журналістами.

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