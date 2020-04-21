Виплати підвищили, але не для всіх

Українцям на період карантину збільшили мінімальну допомога по безробіттю з 650 грн до 1000 грн

Про це повідомляє Державна служба зайнятості посилаючись на відповідну постанову Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Постанова діє з початку оголошення карантину (12 березня) і буде в силі ще 30 днів після його закінчення. Тому потрібно встигнути стати на обліз до цієї дати.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:

- тих, хто протягом 12 місяців, до реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних факторів (наприклад, прогул);

- молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;

- внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Всім, хто втратив роботу в період карантину і повинен був отримувати мінімальну допомогу в 50 гривень, виплати автоматично перерахують з першого дня реєстрації в службі зайнятості.

Також зазначимо, що під час карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання відповідної заяви у центри зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю теж призначається з першого дня реєстрації.

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