Курс валют в Україні 22 квітня спровокує справжню паніку на ринку, гривні не залишать шансів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Регулятор встановив сто доларів на рівні 2708,15 грн (-0,41). Днем раніше вони торгувалися за 2707,74 гривень.

А от з курсом євро буде зовсім іншим: на відміну від долара він подешевшає. В обмінниках цифри будуть в районі 2935,77 грн (-7). Попередній робочий день показав, що сто євро торгувалися за 2942,77 грн.

Крім того, в регуляторі уточнили, що до середини вівторка, 21 квітня, долар торгувався по 27,0957 грн за банкноту.

Як повідомлялося раніше, незважаючи на те, що США в умовах пандемії запустили на повну потужність друкований верстат, наслідки цього ще не проявлись в Україні.

Тому, як прогнозують експерти, на поточному тижні курс долара не буде зростати.

За словами аналітика Олега Пендзина, він взагалі не чекає істотних змін курсу національної валюти на укороченою з-за свят чотириденного робочого тижня.

"Ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, просто не встигне розвернутися, тим більше що вона з-за карантину і так впала в рази. Тому курс продажу готівкової залишиться в коридорі 27-27,5 грн приблизно посередині. Але в цілому інфляційний тренд нікуди не зник. Тим більше, що Кабмін для виконання бюджету запропонував послабити гривню до 29,5 грн/долар, а за фактом поки маємо 27,5", - охвучил Пендзин свій прогноз.

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