За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, питання про зарплати обговорювалося минулого тижня

Так, під час онлайн-наради, піднімалася тема реформування системи оплати праці держслужбовців. Є пропозиція, щоб близько 70%-80% сум, які держслужбовець де-факто отримував на руки, становитимуть тіло його посадового окладу, а варіативна частина в межах 20-30%, щоб вона вкривалася різноманітними показниками ефективності (KPI).

Зараз у Національному агентстві державної служби існує концепт, в якому йдеться про першого пілота в цьому році: секретаріат Кабміну, три пілотних міністерства і, швидше за все, НАГС з наступного року, пише Цензор.НЕТ. Далі до 2024 року планується плавно перейти до повного реформування системи оплати праці держслужбовця.

Тільки існують проблеми, адже є центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, кожен з них має окремий закон. У перелік входить НАПК, ДБР, Антикорупційна прокуратура і суди. Відомо, що та кількість працюючих там держслужбовців, досить велика.

При цьому міністр розуміє, що пересічному українцеві, можливо, не подобаються великі зарплати, які отримують співробітники зазначених структур.

Також Немчинов додав, що преміювання в класичному розумінні вже не існує, адже воно вважається фактично, як даність до посадового окладу.

Однак через скорочення премій та окладів мотивація співробітників не загубиться. За словами Немчинова, якщо правильно доопрацювати оцінку діяльності, то мотивація не постраждає.

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