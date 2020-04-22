З 20 квітня підприємства Ріната Ахметова різко підвищили ціни на електроенергію в західних областях України

Як повідомляє Politeka.net, на це вказують дані держпідприємства "Оператор ринку".

Мова йде про підвищення цін у так званому Буршынском енергоострові, куди входить вся Закарпатська, а частково ще Івано-Франківська та Львівська області. Більшу частину "острова" контролює "ДТЕК Західенерго", яким володіє український олігарх Рінат Ахметов. Тут перекритий імпорт енергії, а без конкуренції ціни в рази вищі, ніж в Європі.

З понеділка в інших регіонах україни максимальна вартість послуг склала 38 євро (1104 гривні) за МВт*год. А жителям Бурштинського острова підняли планку до 60 євро (1677,84 гривень) за МВт*год. І це відразу після Пасхи, коли енергоспоживання знижується. Так чи інакше, ціни стали найбільшими в Європі.

Користувачі соціальної мережі обурилися ситуацією. Деякі коментатори пророкують, що незабаром почнуться бунти проти Ріната Ахметова і його підприємств:

"Що побажати людині в якої все є??? За старою народною традицією побажаю йому, шоб Ви так жили, як народ України!!!"; "Коли ж ви нажретесь. Може подавіться. Гріх таке говорити. Але, дістали"; "Скоро нафтою топити будемо!!!)))"; "А де ж наші державні електростанції, які будував наш народ, при чому Ахметов??? У них треба забрати все"; "Дограєтеся, у людей на хліб немає, почнуться бунти"; "Зараз всі дружненько "намагаються" вижити, питання: за чий рахунок, панове?"; "І ніякої управи на нього немає"; "Чергове відмивання грошей"; "Це диверсія"; "Волонтерствує. За чужий рахунок".

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