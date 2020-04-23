Хто залишиться в цьому році без держдопомоги

Причиною заморозки виплат стали нещодавні зміни в державний бюджет

Мова про призупинення одноразової допомоги молодим вчителям на 2020 рік. Про це повідомила в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій під час онлайн-конференції.

"У відповідності зі змінами, що були внесені до бюджету, виплата молодим вчителям на 2020 рік припинена", - заявила в. о. міністра.

Зазначимо, на початку березня Кабінет міністрів України направив у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок більше 73 тис педагогів зі стажем до 10 років, вони повинні були отримати виплату в розмірі 21 тис. 20 грн.

Раніше ми повідомляли, у Міносвіти розповіли, що буде з закінченням навчального року і коли чекати канікул.

Мандзій оголосила, що діти будуть вчитися до 1 липня. При цьому дистанційне навчання триватиме до кінця травня. Оцінка за семестр буде виставлятися за результатами оцінювання до 12 березня, а також за період дистанційного навчання після введення карантину.

Дата, яка стосується Зовнішнього незалежного оцінювання, поки невідома, хоча в. о. міністра запевнила, що тестування буде точно в 2020 році.

Підготовлено два сценарії проведення ЗНО. Якщо обмеження скасують на початку червня, то тести можна буде провести вже в червні, основну сесію - з 25 червня.

Крім того, ми писали, що у Міносвіти закликали українців відмовитися від проведення в цьому році випускних.

На сайті міністерства опубліковано звернення, згідно з яким громадянам пропонують утриматися від масових заходів, у тому числі від «Останнього дзвоника» та випускних вечорів у зв'язку з карантином.

Нагадаємо, випускних не буде: в МОН виступив з новою заявою, що чекає школярів