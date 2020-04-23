Причиной заморозки выплат стали недавние изменения в государственный бюджет
Речь о приостановке единоразового пособия молодым учителям на 2020 год. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время онлайн-конференции.
"В соответствии с изменениями, который были внесены в бюджет, выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена", - заявила и.о. министра.
Отметим, в начале марта Кабинет министров Украины направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс педагогам со стажем до 10 лет, они должны были получить выплату в размере 21 тыс. 20 грн.
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Ранее мы сообщали, в Минобразования рассказали, что будет с окончанием учебного года и когда ждать каникул.
Мандзий объявила, что дети будут учиться до 1 июля. При этом дистанционное обучение продлится до конца мая. Оценка за семестр будет выставляться по результатам оценивания до 12 марта, а также за период дистанционного обучения после введения карантина.
Дата, которая касается Внешнего независимого оценивания, пока неизвестна, хотя и.о. министра заверила, что тестирование будет точно в 2020 году.
Подготовлено два сценария проведения ВНО. Если ограничения отменят в начале июня, то тесты можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.
Кроме того, мы писали, что в Минобразования призвали украинцев отказаться от проведения в этом году выпускных.
На сайте министерства опубликовано обращение, согласно которому гражданам предлагают воздержаться от массовых мероприятий, в том числе от «Последнего звонка» и выпускных вечеров - в связи с карантином.
Напомним, выпускных не будет: в МОН выступил с новым заявлением, что ждет школьников