Выпускникам будет не до праздника

Украинские школы призвали отказаться от последних звонков и выпускных в этом году

С соответствующим призывом выступило министерство образования и науки Украины. На сайте ведомства появилось соответствующее информационное письмо, обращенное к администрации украинских школ.

В тексте и. о. главы Минобразования Любомиры Мандзий руководству школ предлагают воздержаться в этом году от массовых мероприятий, в том числе от «Последнего звонка» и выпускных вечеров, в связи с карантином.

Кроме того, итоговое годовое оценивание учеников предлагается проводить дистанционно. В письме приводятся рекомендации по поводу организации соответствующих онлайн-мероприятий.

В министерства образования также объявили, что оформление аттестатов о среднем образовании, свидетельств и табелей в школах должно быть закончено не позднее 15 июня 2020 года. Учащимся с 1-го по 8-й и 10-х классов копии документов должны будут выслать электронной почтой, а оригинал выдать в сентябре. Для выдачи свидетельств выпускникам администрации школ должны будут разработать соответствующие графики с учетом норм карантина.

Ранее сообщалось, что в Министерстве образования подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Так, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

Если сроки карантина будут продолжены, то пробное ВНО проведут в августе, а сессию начнут 25 августа.

Государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов в 2020 году отменена.

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