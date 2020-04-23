Ще одній категорії українських пенсіонерів підвищать пенсії

Пенсіонери, яким до 1 квітня виповнилося 80 років, вже отримали надбавку в розмірі 500 гривень. Однак, збільшення чекає не тільки їх. Зокрема, надбавка також чекають пенсіонерів, які отримують виплати за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і мають не менше 25 років стажу (чоловіки) і не менше 20 років (жінки).

«Розмір пенсії цих осіб в результаті встановлення компенсаційної виплати не може бути менше 2600 грн», - йдеться в матеріалі видання «Пенсійний кур'єр».

Ця категорія пенсіонерів отримає доплату до зазначеної суми. У той же час, після подальших перерахунків пенсії, доплата буде зменшуватися або взагалі поглинатися.

У свою чергу пенсіонери старше 80 років, чия пенсія не перевищує 9205,19 грн, вже отримали щомісячну доплату. Якщо ж такий вік був або буде досягнуто після 1 квітня, то доплата буде встановлена вже по досягненню 80 років.

Підкреслюється, що ця виплата буде щомісячною і постійною.

Раніше також стало відомо, що уряд прийняв рішення, в рамках підтримки українців під час епідемії, послабити правила отримання субсидій. Українці відтепер зможуть отримати субсидію, навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги за 3 місяці. Таке рішення уряд ухвалив 22 квітня на своєму засіданні.

Раніше, якщо комунальні послуги не сплачувалися більше 2 місяців, перепризначити субсидію було неможливо.

Нагадаємо, скандал з Пенсійним фондом: у українців масово почали відбирати пенсії.

Як повідомляла Politeka, призначення субсидій по-новому, Кабмін пом'якшив правила: "Навіть якщо є заборгованість...".

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