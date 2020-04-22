Украинцы получат материальную помощь на карантине в размере двух третей оклада

Кабмин принял решение о помощи по частичной безработице на заседании 22 апреля. Эти меры вводятся на случай вынужденного сокращения людей из-за карантина и будут оказываться местными органами Центра занятости или работодателями.

По решению кабмина, попавшие под сокращение украинцы будут получать помощь в размере двух третей оклада, но не более одной минимальной зарплаты, на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина.

Работодатель может обратиться за получением средств на соответствующие выплаты в случае уплаты единого взноса в течение полугода до сокращения деятельности.

Также указ предусматривает невозможность расторжения трудового договора с сотрудником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Помимо этого, на единоразовую помощь в 1000 гривен в апреле могут рассчитывать:

инвалиды детства;

дети с инвалидностью (кроме тех, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца);

получатели временной помощи для безработных, которые не достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию.

Напомним, ранее мы писали о том, что когда ограничения связанные с эпидемией будут сняты, в течение 30 дней украинцы должны получить помощь по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Отмечается, что минимальная сумма помощи, будет составлять 650 гривен, а возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.

В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.

Напомним, новую помощь получат украинцы после карантина, важное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцев больше не пустят на заработки, в Кабмине проговорились.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как получить больше денег на карантине.