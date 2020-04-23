Еще одной категории украинских пенсионеров повысят пенсии

Пенсионеры, которым до 1 апреля исполнилось 80 лет, уже получили прибавку в размере 500 гривен. Однако, прибавка ждет не только их. В частности, прибавка также ждет пенсионеров, которые получают выплаты по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеют не меньше 25 лет стажа (мужчины) и не меньше 20 лет (женщины).

«Размер пенсии этих лиц в результате установления компенсационной выплаты не может быть меньше 2600 грн», - говорится в материале издания «Пенсионный курьер».

Эта категория пенсионеров получит доплату до указанной суммы. В то же время, после последующих перерасчетов пенсии доплата будет уменьшаться или вообще поглощаться.

В свою очередь пенсионеры старше 80 лет, чья пенсия не превышает 9205,19 грн, уже получили ежемесячную доплату. Если же такой возраст был или будет достигнут после 1 апреля, то доплата будет установлена уже по достижению 80 лет.

Подчеркивается, что эта выплата будет ежемесячной и постоянной.

Ранее также стало известно, что правительство приняло решение, в рамках поддержки украинцев во время эпидемии, ослабить правила получения субсидий. Украинцы отныне смогут получить субсидию, даже если имеют задолженность за коммунальные услуги за 3 месяца. Такое решение правительство приняло 22 апреля на своем заседании.

Ранее, если коммунальные услуги не уплачивались более 2 месяцев, переназначить субсидию было невозможно.

Напомним, скандал с Пенсионным фондом: у украинцев массово начали отбирать пенсии.

Как сообщала Politeka, назначение субсидий по-новому, Кабмин смягчил правила: "Даже если есть задолженность...".

Также Politeka писала, что украинцам раздадут по 1000 гривен уже в апреле, принято официальное решение: кому повезет.