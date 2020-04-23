Ряд пенсионеров столкнулся с проблемой невыплаты пенсий и отказом погасить задолженность

Об этом «Главкому» рассказали сами пенсионеры, которые столкнулись с вопиющей несправедливостью. Редакция нашла десятки жертв, которые недополучили свои деньги. Как стало известно, больше всего с проблем с пенсиями возникло у переселенцев, которые меняли адрес проживания. По словам очевидцев, переоформление часто затягивается на полгода, а невыплаченные за этот период деньги не возвращают.

Выяснилось, что некоторые украинцы теряют деньги за 1-10 месяцев. Так, переселенцы Виктор и Александра Сарнацкие дважды теряли пенсии за двухмесячный период. Им пришлось два раза менять место проживания и дважды переоформлять выплаты. В первом случае им заявили, что они не обновили справки переселенцев. Задолженность им погасить отказались, отметив, что денег нет. Во второй раз им заявили, что в списках на получение пенсии их нет, так как они якобы «умерли». «Вы еще живы», - удивились в Пенсионном фонде.

Еще одна пенсионерка Людмила Сапирина 5 месяцев не получала пенсию во время переоформления документов. В пенсионном отделении заявили, что ждали проверки, обязательность которой недавно отменили. Задержанную пенсию Людмиле до сих пор не вернули. Как рассказала ее дочь, в отделении пообещали выплатить задолженность в случае смерти.

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