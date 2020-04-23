Мінфін закликає проводити поступову девальвацію гривні для стабілізації ситуації в економіці

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова фінансового відомства Сергій Марченко у відповідь на питання про те, чому Кабмін заклав до бюджету курс долара на рівні 29,5 гривні.

Міністр нагадав, що політика курсоутворення – компетенція виключно НБУ. У свою чергу, Мінфін може лише рекомендувати уникати стрімкої девальвації національної валюти.

«Згадайте ситуацію на початку березня. Тоді був серйозний ризик стрімкої девальвації. Зараз ситуація заспокоїлася, спекулятивний фактор прибраний, але торговельне сальдо залишається негативним. Це означає, що економічно нам було б доцільно дозволяти поступову девальвацію гривні», - пояснив Марченко.

Він підкреслив, що НБУ не повинен робити головним завданням своєї монетарної політики тільки інфляцію.

«Важливі питання економічного зростання. Інакше відбувається дефляція, яку бачимо зараз, і рецесія, яка почалася в Україні задовго до карантину. Падіння промислового виробництва триває вже 9 або 10 місяців. Таке питання актуальне не тільки в Україні», - заявив Марченко.

Варто відзначити, що на початку 2020 року курс долара тримався на позначці в 23,69 грн, а вже 30 березня він підскочив до 28,18 грн. Зараз гривня змогла трохи відбити свої позиції і піднялася до 27,5 грн/долар.

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