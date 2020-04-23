Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава финансового ведомства Сергей Марченко в ответ на вопрос о том, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что НБУ не должен делать главной задачей своей монетарной политики только инфляцию.

«Важны и вопросы экономического роста. Иначе происходит дефляция, которую видим сейчас, и рецессия, которая началась в Украине задолго до карантина. Падение промышленного производства продолжается уже 9 или 10 месяцев. Такой вопрос актуален не только в Украине», - заявил Марченко.

Стоит отметить, что в начале 2020 года курс доллара держался на отметке в 23,69 грн, а уже 30 марта он подскочил до 28,18 грн. Сейчас гривна смогла немного отбить свои позиции и поднялась до 27,5 грн/доллар.

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