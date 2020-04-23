Курс валют в Украине 23 апреля удивит всех на рынке, дороги доллара и евро неожиданно разойдутся
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Регулятор установил сто долларов на уровне 2705,36 грн, хотя днем ранее они торговались по 2708,15 (-2,79).
Курс евро сегодня удивит, поскольку в отличии от доллара, он поползет вверх: 2941,81 грн за сто купюр. Днем ранее они торговались по 2935,77 грн (+6,04).
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В среду, 22 апреля, сто долларов торговались по 2708,41 гривен.
Как сообщалось ранее, на данный момент гривна на межбанке стабилизируется, но так будет не всегда. Сейчас украинская валюта находится в районе отметки в 27 грн/долл. На прошлой недели курс был в узком диапазоне 27,0-27,2 грн/долл.
По информации аналитика «Альпари» Максима Пархоменко, такое положение дел не будет обстоять всегда и гривна упадет - это произойдет после получения транша МВФ.
На данный момент на рынке отмечается снижения дефицита валюты, что способствует стабилизации гривны.
Как отметил эксперт, активизация продавцов привела к тому, что с рынка ушла паника, а у участников нет желания покупать валюту, опасаясь кризиса.
Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".
Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.