Курс валют в Україні 27 квітня покаже справжнє обличчя долара і євро, які скориставшись моментом, атакують гривню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

наприклад, долар сьогодні буде торгуватися за 27,1441 грн за банкноту, хоча днем раніше він був в районі 27,0137 грн (+0,1304).

А ось курс євро піде ще далі. За одну купюру доведеться віддати 29,3306 грн. Перед цим вона коштувала 29,1383 грн (+0,1923).

Як повідомлялося раніше, найближчим часом курс долара буде залежати від багатьох факторів.

Свій прогноз озвучив глава аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин.

24 квітня довідковий курс долара склав 27,01 гривні за долар. Андрій Шевчишин передбачив, що буде з курсом.

За словами експерта, до кінця квітня долар буде коштувати близько 27 гривень за один "зелений". На курс української валюти вплине рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8%. Крім того, регулятор повинен знизити обсяг купівлі валюти на ринку з 50 до 20 мільйонів доларів.

"Така динаміка спостерігається після того, як Національний банк України знизив облікову ставку з 10% до 8% річних. Регулятор також повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 2 млрд доларів вже в поточному кварталі", - повідомив аналітик.

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