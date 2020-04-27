Курс валют в Україні 27 квітня покаже справжнє обличчя долара і євро, які скориставшись моментом, атакують гривню
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
наприклад, долар сьогодні буде торгуватися за 27,1441 грн за банкноту, хоча днем раніше він був в районі 27,0137 грн (+0,1304).
А ось курс євро піде ще далі. За одну купюру доведеться віддати 29,3306 грн. Перед цим вона коштувала 29,1383 грн (+0,1923).
Як повідомлялося раніше, найближчим часом курс долара буде залежати від багатьох факторів.
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Свій прогноз озвучив глава аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин.
24 квітня довідковий курс долара склав 27,01 гривні за долар. Андрій Шевчишин передбачив, що буде з курсом.
За словами експерта, до кінця квітня долар буде коштувати близько 27 гривень за один "зелений". На курс української валюти вплине рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8%. Крім того, регулятор повинен знизити обсяг купівлі валюти на ринку з 50 до 20 мільйонів доларів.
"Така динаміка спостерігається після того, як Національний банк України знизив облікову ставку з 10% до 8% річних. Регулятор також повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 2 млрд доларів вже в поточному кварталі", - повідомив аналітик.
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