Особисті дані сотні тисяч українців опинилися під загрозою

Про це пише портал Ain.ua.

З'ясувалося, що у вільний доступ була злита величезна база даних українців, які за гроші незаконно розголошують.

За інформацією журналістів, особисті відомості надаються через месенджер Telegram — через два його бота, які працюють за запитом на конкретних людей.

Боту в Telegram достатньо надати номер телефону особи, номер його автомобіля або email, і система публікує відомості про ПІБ людини, дату народження, паспортні дані (серія, номер, прописка), номер ідентифікаційного коду, пароль для email.

Всі ці дані в мережі розголошуються за грошову винагороду. Бот працює за певною схемою: 10 запитів в ньому коштує $50, 50 — $100, 200 — $200.

Інформаційна база велика, і в ЗМІ є версія, що вона була злита з бази даних націоналізованого Приватбанку, в якому, як відомо, обслуговуються понад 20 млн рахунків українців.

В самому Приватбанку спростовують ці припущення, але, одночасно, стверджують, що подали заяву в правоохоронні органи.

«Ми виявили цей чат-бот 23 квітня і подали заяву в поліцію для відкриття кримінального розгляду. Також ми в черговий раз звернулися до клієнтів з попередженням про небезпеку передачі особистих даних в подібних шахрайських ботах. Нам невідомі джерела даних у таких шахраїв, ми сподіваємося з'ясувати їх з допомогою правоохоронних органів», - відреагували в Приватбанку.

Нагадаємо, рахунки українців масово заганяють в мінус, важливе звернення Приватбанку: "Повинні чекати!".

Як повідомляла Politeka, зникнення грошей з рахунків українців, ПриватБанк зробив заяву: "Списані з вини...".

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