Личные данные сотни тысяч украинцев оказались под угрозой
Об этом пишет портал Ain.ua.
Выяснилось, что в свободный доступ была слита огромная база данных украинцев, которые за деньги незаконно разглашают.
По информации журналистов, личные сведения предоставляются через мессенджер Telegram — через два его бота, которые работают по запросу на конкретных людей.
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Боту в Telegram достаточно предоставить номер телефона человека, номер его автомобиля или email, и система публикует сведения о ФИО человека, дате его рождения, паспортные данные (серия, номер, прописка), номер идентификационного кода, пароль для email.
Все эти данные в сети разглашаются за денежное вознаграждение. Бот работает по определенной схеме: 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.
Информационная база обширная, и в СМИ есть версия, что она была слита из базы данных национализированного Приватбанка, в котором, как известно, обслуживаются более 20 млн счетов украинцев.
В самом ПриватБанке эти предположения опровергают, но, одновреммено, утверждают, что подали заявление в правоохранительные органы.
«Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», - отреагировали в ПриватБанке.
Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус, важное обращение ПриватБанка: "Должны ждать!".
Как сообщала Politeka, исчезновение денег со счетов украинцев, ПриватБанк сделал заявление: "Списаны по вине...".
Также Politeka писала, что двойное списание денег со счетов в ПриватБанке, украинцы в отчаянии: "Сказали, что не вернут".