Личные данные сотни тысяч украинцев оказались под угрозой

Об этом пишет портал Ain.ua.

Выяснилось, что в свободный доступ была слита огромная база данных украинцев, которые за деньги незаконно разглашают.

По информации журналистов, личные сведения предоставляются через мессенджер Telegram — через два его бота, которые работают по запросу на конкретных людей.

Боту в Telegram достаточно предоставить номер телефона человека, номер его автомобиля или email, и система публикует сведения о ФИО человека, дате его рождения, паспортные данные (серия, номер, прописка), номер идентификационного кода, пароль для email.

Все эти данные в сети разглашаются за денежное вознаграждение. Бот работает по определенной схеме: 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.

Информационная база обширная, и в СМИ есть версия, что она была слита из базы данных национализированного Приватбанка, в котором, как известно, обслуживаются более 20 млн счетов украинцев.

В самом ПриватБанке эти предположения опровергают, но, одновреммено, утверждают, что подали заявление в правоохранительные органы.

«Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», - отреагировали в ПриватБанке.

Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус, важное обращение ПриватБанка: "Должны ждать!".

Как сообщала Politeka, исчезновение денег со счетов украинцев, ПриватБанк сделал заявление: "Списаны по вине...".

Также Politeka писала, что двойное списание денег со счетов в ПриватБанке, украинцы в отчаянии: "Сказали, что не вернут".