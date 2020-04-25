Через ошибку Приватбанка клиент потерял свои деньги и залез в долги перед банком

Соответствующий негативный отзыв недовольный клиент опубликовал на тематическом портале Минфин.

По его словам, он случайно узнал о минусовом балансе, когда зашел в приложение Приват24.

"Зашел в приложение Приват24, смотрю у меня на балансе минус -21798,37 грн. Звоню в поддержку выяснить ситуацию, оказалось что 21.04.2020 было двойное списание с моей карты, поэтому карта ушла в минус. Лимит оплаты в интернете установлен 0. Самое интересное, что карта для выплат, не кредитка, это очень важно. Уже 4 дня кормят обещаниями, что второе списание вернется", - отметил он.

Он также ошарашен, почему он должен ждать несколько дней на возврат средств, поскольку деньги были списаны по ошибке Приватбанка.

"Мне это надоело так как на балансе минус. Тем более у меня должно остаться 5200 грн. личных средств. Оператор Приватбанка порекомендовал ждать 11 дней, то что, я должен сосать палец, а когда проголодаются дети, предложить поесть щебня? Почему я должен ждать свои деньги и еще быть виноват -21798,37 грн. за ошибки Приватбанка", - резюмировал он в своем отрицательном отзыве.

"Добрый день! Позвольте нам разобраться в ситуации. Для уточнения Ваших контактных данных мы обратились к Вам в приватные сообщения. С уважением, ПриватБанк", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, ПриватБанк взялся за счета украинцев, остаются лишь долги.

Как сообщала Politeka, новые правила по валюте, срочное обращение Приватбанка: "Теперь доллары...".

Также Politeka писала, что новая прием с ПриватБанком, появилось разъяснение: "списали 12 тысяч гривен".