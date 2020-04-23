Клиенты национализированного ПриватБанка ошарашены качеством предоставляемых услуг

Негативный отзыв на портале Минфин опубликовал недовольный клиент.

По его словам, он хотел перевести личные средства на другую карту и транзакция была якобы была успешна проведена.

Но через время, когда он зашел в личный кабинет, оказалось, что платеж заморожен и сумма не была списана со счета.

"Делал перевод личных средств по Приват24 другому лицу. По реквизитам проверил соответствие фамилии и номера счета получателя и отправил нужную сумму, получил подтверждение-перевод отправлен. Зашел перепроверить остаток личных средств и обнаружил, что отправленная сумма со счета не списана, статус платежа-забракован. Тут же на странице с сообщением о статусе платежа Приват предлагает опцию - повторить платеж. Делаю повторный платеж - платеж опять отправлен, перепроверяю остаток и обнаруживаю, что с меня списано уже 2 одинаковых платежа, причем второй платеж пошел с %, так как списание происхордило с уже с кредитных средств", - рассказал клиент.

Он также отметил, что ПриватБанк вернул ему деньги, но без суммы по процентам.

"Связался с оператором горячей линии - средства вернули, но без суммы по процентам, хотя при совершении второго платежа никаких сообщений о том, что средства будут списаны, как кредитные не было. Сказали - не вернут, потому как это такая схема заработка банка - намутить со счетами, подловить и обчистить на ровном месте доверчивых клиентов. Жулье", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, ПриватБанк взялся за счета украинцев, остаются лишь долги.

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Также Politeka писала, что новая уловка с ПриватБанком, появилось разъяснение: "списали 12 тысяч гривен".