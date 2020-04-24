Клиенты в недоумении, как без подтверждения ПриватБанк может проводить транзакции

Соответствующий негативный отзыв был опубликован на тематическом портале Минфин.

По словам недовольного клиента, за пару минут с его счета списали более двух тысяч гривен, но ПриватБанк не запросил подтверждение на проведение операций.

"15.04.2020 в 14:00 мне от «приват24» пришло уведомление о списании денег. Сначала списали 100 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Потом списали 500 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Потом 1000 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Потом 500 грн на «розваги zMoney_GP, KYIV». Пытались снять еще 1500, 500, 200 грн но денег уже не было.Списали 2100 грн в общей сумме. Прошу заметить, что про «zMoney_GP, KYIV» слышу впервые и на непонятных сайтах не оплачиваю ничего. Сняли деньги просто так, без какого либо запроса.Этого сайта даже нету в интернете, его никто не знает и найти не может", - рассказал он детали скандала.

Он также заявил, что ПриватБанк открестился от каких-либо обвинений и заявили, что деньги были списаны по вине клиента.

"Лимиты не помогают потому что этот «Сайт» о котором даже Приватбанк не знает, находится у них в доверенных сайтах. За 2 минуты почистили карту и пропали. В поддержке банка сказали, что сами оставили данные, но создали заявки на возврат, думаю что ничего не вернут потому, что это никого не интересует. Я не единичный случай! Таких людей много и никто не может помочь. В полиции приняли заявление и тишина. В киберполиции так же. Помогите вернуть мои деньги", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса. По Вашему обращению в поддержку, Банк, действуя в рамках правил международной платежной системы сформировал запросы на возврат средств. Мы всегда делаем все возможное, чтобы запрос был рассмотрен в пользу клиента. По результатам рассмотрения заявок Вы будете уведомлены", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, ПриватБанк взялся за счета украинцев, остаются лишь долги.

Как сообщала Politeka, новые правила по валюте, срочное обращение ПриватБанка: "Теперь доллары...".

Также Politeka писала, что новая уловка с ПриватБанком, появилось разъяснение: "списали 12 тысяч гривен".