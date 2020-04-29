"Другий раз за час карантину"

ПриватБанк почав різко знижувати кредитні ліміти на картах українців, несподівано залишаючи людей без грошей

Про це розповіла одна з клієнток банку у відзиві на сайті Мінфін. За словами українки, вона є клієнтом Приватбанку вже близько 10 років, в тому числі і як підприємець. Однак нещодавно у неї виникли проблеми з необґрунтованим зниженням кредитного ліміту на універсальній карті.

«Хочу відзначити, що проблем з оплатами раніше не мала. Карта перебувала у пільговому періоді. Вийшло так, що залишили на ній 6000 грн, так би мовити, на харчування. Стою на касі в маркеті «у Вас не достатньо коштів». 10 хв тому розраховувалася в іншому магазині, було все ок. Відкриваю додаток «вуаля» «ліміт переглянули» на карті мінус 1000 грн. Другий раз знизили ліміт за час карантину…», - обурилася клієнтка банку.

Вона застерегла банк від масової втрати клієнтів з таким підходом.

««Турбота про клієнта» це тепер не про Вас, на превеликий жаль», - підсумувала українка.

У свою чергу, представники Приватбанку відзначили, що кредитний ліміт дійсно може бути змінений за ініціативою банку. В той же час вони відзначили, що це рішення може бути змінено.

«Для цього:

- продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, особливо карткою Універсальної;

- можете надати документи, підтверджують доходи.

Виконання цих простих рекомендацій, значно збільшує шанси на отримання потрібного Ви ліміту. Ми обов'язково відправимо Ви повідомлення про зміну ліміту», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна...".

Як повідомляла Politeka, рахунки клієнтів Привату під загрозою, екстрене звернення банку: що відбувається і як врятувати гроші.

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