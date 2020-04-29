ПриватБанк начал резко понижать кредитные лимиты на картах украинцев, неожиданно оставляя людей без денег
Об этом рассказала одна из клиенток банка в отзыве на сайте Минфин. По словам украинки, она является клиентом ПриватБанка уже около 10 лет, в том числе и как предприниматель. Однако недавно у нее возникли проблемы с необоснованным снижением кредитного лимита на универсальной карте.
«Хочу отметить, что проблем с оплатами ранее не имела. Карта находилась в льготном периоде. Получилось так, что оставили на ней 6000 грн, так сказать, на питание. Стою на кассе в маркете «у Вас не достатньо коштів». 10 мин назад рассчитывалась в другом магазине, было все ок. Открываю приложение «вуаля» «ліміт переглянули» на карте минус 1000 грн. Второй раз снизили лимит за время карантина…», - возмутилась клиентка банка.
Она предостерегла банк от массовой потери клиентов с таким подходом.
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Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
««Забота о клиенте» это теперь не о Вас, к большому сожалению», - подытожила украинка.
В свою очередь, представители ПриватБанка отметили, что кредитный лимит действительно может быть изменен по инициативе банка. В то же время они отметили, что это решение может быть изменено.
«Для этого:
- продолжайте активно пользоваться услугами и продуктами банка, особенно карточкой Универсальной;
- можете предоставить документы, подтверждающие доходы.
Выполнение этих простых рекомендаций, значительно увеличивает шансы на получение нужного Вам лимита. Мы обязательно отправим Вам сообщение об изменении лимита», - говорится в сообщении.
Напомним, ПриватБанк предупредил, введены новые ограничения: "Через терминалы больше нельзя...".
Как сообщала Politeka, счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги.
Также Politeka писала, что счета украинцев массово загоняют в минус, важное обращение ПриватБанка.