ПриватБанк теперь по-особенному будет обслуживать клиентов

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба национализированного банка.

Как известно, сегодня, 28 апреля, вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Теперь пополнить банковские карточки (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания "Приватбанка" без идентификации можно будет при условии, если сумма не превышает пять тысяч гривен.

Но в пресс-службе успокоили и заверили, что эти ограничения не будет распространяться на денежные переводы с карты на карту (р2р), поскольку владельцы карточек уже ранее предоставили свои данные в банк во время их оформления.

"Если клиент проходил идентификацию в банке, то дополнительная идентификация будет не нужна. Клиенту необходимо будет авторизоваться по карте или номеру телефона в дистанционных каналах или пройти верификацию по карте или телефону у сотрудника отделения", – информирует пресс-служба ПриватБанка.

Также известно, что ограничения до 5 тысяч будет распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит. А вот для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.

В пресс-службе также уточнили, что терминалы самообслуживания "Приватбанка" не смогут идентифицировать клиентов других банков, которые не открывают свои базы. Поэтому, они не смогут провести платежи свыше 5 тысяч гривен.

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