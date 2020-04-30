Національний банк України з 3 червня 2020 введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти
Українцям пояснили, що буде з купюрами, чи потрібно їх змінювати.
У гривні залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).
Нова обігова монета номіналом 10 гривень в діаметрі 23,5 мм, вага - 6,4 р. Вона помітно більше монет номіналом 1, 2 і 5 гривень.
На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.
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Розраховуватися монетами номіналом 10 гривень можна буде з 3 червня 2020 року.
При цьому зазначається, що спеціально обмінювати банкноти на монети не потрібно. Вони будуть перебувати в обігу паралельно.
У НБУ очікують, що заміна банкнот низьких номіналів на монети дозволить державі заощадити близько 1 млрд гривень. Адже тривалість життя монет значно вище. Монети можуть перебувати в обігу близько 20-25 років. А банкноти номіналом 10 гривень потрібно міняти через рік-два.
При цьому експерти відзначають, що такий ефект вдасться відчути тільки якщо НБУ зможе впоратися з інфляцією.
Також зазначається, що заміну банкнот монетами можна вважати формою прихованої деномінації: монети та банкноти у новому форматі будуть виконувати функції більш низьких номіналів.
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