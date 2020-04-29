НБУ продолжает придерживаться политики отказа от банкнот мелкого номинала

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба национального регулятора.

Сообщается, что НБУ запустит новые деньги в оборот уже в июне 2020 года.

Речь идет о монетах номиналом в 10 гривен, которые официально запустят в оборот уже 3 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов купюр (20, 50, 100, 200, 500 и 1000).

Такое соотношение активно используют ведущие центральные банки (Канада, Соединенное Королевство, Япония, Дания и другие).

Как известно, новая монета номиналом 10 гривен - небольшая по размеру, легкая. Ее диаметр составляет всего 23,5 мм, вес - 6,4 грамма.

В пресс-службе рассказали, что ее изготовили ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. На реверсе монеты номиналом 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре размещен номинал монеты.

Ранее мы рассказывали о новых деньгах, которые появились осенью 2019 года. Речь идет о монетах пять гривен, которые уже запустили в оборот, поэтому они скоро заменят устаревшие купюры.

Стоит отметить, что НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.

Финансовые эксперты сдержанно реагируют на обновленные купюры и новые монеты, но единогласно утверждают, что украинская экономика нуждается в крупных купюрах — 2000 и 5000 гривен.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.