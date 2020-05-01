ПриватБанк попередив українців про оновлення системи, під час якого люди не зможуть проводити фінансові операції

Захід запланований на 3 травня. Оновлення процесингу буде проходити вночі: з 01:00 до 07:00. На цей час українцям порадили утриматися від спроб проведення будь-яких фінансових операцій.

Відповідні повідомлення українці почали отримувати ще 30 квітня. У повідомленнях від представників банку вказується, що планові роботи проводяться для покращення якості обслуговування.

Клієнтів банку просять провести заплановані фінансові операції заздалегідь, а також при необхідності запастися готівкою.

Також повідомлялося, що ПриватБанк попередив українців, що відділення банку не будуть працювати на травневі свята.

Прес-служба банку зробила термінове заяву з приводу змін у графіку роботи відділень. Зазначається, що в четвер, 30 квітня, робочий день у відділеннях буде скорочено, у зв'язку з карантинними обмеженнями. Вже з початку травня у працівників банку почнуться вихідні. Всього в травні буде 19 робочих днів.

1-3 травня – відділення Приватбанку не будуть працювати,

8 травня – скорочений робочий день (у зв'язку з карантинними обмеженнями),

9-11 травня - відділення Приватбанку не будуть працювати.

В Приватбанку додали, що термінали, банкомати та Приват24 працюватимуть цілодобово в звичайному режимі. Сервісна підтримка теж.

Нагадаємо, відділення Приватбанку масово закриють по всій Україні, з'явилося термінове заяву: «вже з початку травня…».

Як повідомляла Politeka, на карти Приватбанку не приходять перекази, українці б'ють тривогу.

Також Politeka писала, що з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву.