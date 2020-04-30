Это уже ни в какие ворота!

Украинцы столкнулись с проблемами при получении денежных переводов на карты ПриватБанка

Соответствующую жалобу на сайте «Минфин» оставила одна из клиенток банка. По словам украинки, ей на карту не пришел денежный перевод, при этом со счета регулярно списываются деньги.

«ПриватБанк стал одним из худших банков, не знаю что за подпольные операции там происходят, деньги на карту не приходят, это был просто перевод по Украине, сказали в течении 3 дней, ничего нету, со счета регулярно списываются суммы денег, которые также говорят, что вернут, но увы… к консультантам обращалась каждый говорит разное», - написала недовольная клиентка.

Она пожаловалась на то, что за последнее время качество обслуживания банка резко упало.

«Что у вас за «темнота»? Зачем вы обманываете людей? Вы теряете своих клиентов», - подытожила украинка.

В свою очередь, представители ПриватБанка подчеркнули, что деньги на карту зачисляются сразу в день их поступления.

«Сразу как средства поступают в ПриватБанк, они в тот же день зачисляются на карту. Мы запросили в личном сообщении фото квитанции, чтобы подробнее проверить информацию по платежу», - говорится в ответе представителей банка.

Они также отметили, что данных, указанных в публикации, недостаточно для того, чтобы проверить информацию по этому конкретному случаю.

Напомним, со счетов украинцев начали пропадать деньги, ПриватБанк сделал заявление: «На карте минус 1000».

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил, введены новые ограничения: "Через терминалы больше нельзя...".

Также Politeka писала, что счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги.