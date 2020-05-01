ПриватБанк предупредил украинцев об обновлении системы, во время которого люди не смогут проводить финансовые операции

Мероприятие запланировано на 3 мая. Обновление процессинга будет проходить ночью: с 01:00 до 07:00. На это время украинцам посоветовали воздержаться от попыток проведения каких-либо финансовых операций.

Соответствующие уведомления украинцы начали получать еще 30 апреля. В сообщениях от представителей банка указывается, что плановые работы проводятся для улучшения качества обслуживания.

Клиентов банка просят провести запланированные финансовые операции заранее, а также при необходимости запастись наличными деньгами.

Также сообщалось, что ПриватБанк предупредил украинцев, что отделения банка не будут работать на майские праздники.

Пресс-служба банка сделала срочное заявление по поводу изменений в графике работы отделений. Отмечается, что в четверг, 30 апреля, рабочий день в отделениях будет сокращен, в связи с карантинными ограничениями. Уже с начала мая у работников банка начнутся выходные. Всего в мае будет 19 рабочих дней.

1-3 мая – отделения ПриватБанка не будут работать,

8 мая – сокращенный рабочий день (в связи с карантинными ограничениями),

9-11 мая - отделения ПриватБанка не будут работать.

В ПриватБанке добавили, что терминалы, банкоматы и Приват24 будут работать круглосуточно в обычном режиме. Сервисная поддержка тоже.

Напомним, отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление: «уже с начала мая…».

Как сообщала Politeka, на карты ПриватБанка не приходят переводы, украинцы бьют тревогу.

Также Politeka писала, что со счетов украинцев начали пропадать деньги, ПриватБанк сделал заявление.