ПриватБанк предупредил украинцев, что отделения банка не будут работать на майские праздники

Пресс-служба банка сделала срочное заявление по поводу изменений в графике работы отделений. Отмечается, что в четверг, 30 апреля, рабочий день в отделениях будет сокращен, в связи с карантинными ограничениями. Уже с начала мая у работников банка начнутся выходные. Всего в мае будет 19 рабочих дней.

1-3 мая – отделения ПриватБанка не будут работать,

8 мая – сокращенный рабочий день (в связи с карантинными ограничениями),

9-11 мая - отделения ПриватБанка не будут работать.

В ПриватБанке добавили, что терминалы, банкоматы и Приват24 будут работать круглосуточно в обычном режиме. Сервисная поддержка тоже.

Ранее мы писали, что в НБУ предупредили украинцев об изменении работы всех отделений банков, которые произойдут на майские праздники.

Тем временем, курс валют в Украине неожиданно обвалился, а доллар пробил психологическую отметку. В Национальном банке решили обвалить курс доллара, который 30 апреля опустился до 26,9 гривен. Курс евро тоже упал. За 100 евро придется отдать 2924,24 гривен. Как известно, Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике.

Напомним, что киевляне штурмуют банки из-за выплат, кадры происходящего: "Я пережил четыре инфаркта".

А еще Politeka писала, что на карты ПриватБанка не приходят переводы, украинцы бьют тревогу: «Зачем вы обманываете?».

Также Politeka сообщала, что доллар сошел с ума перед "майскими", в обменниках переполох: как изменился курс.